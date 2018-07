"Le Patient anglais", lauréat préféré du Man Booker Prize

Le roman à succès de Michael Ondaatje a été désigné comme le meilleur lauréat du prix Man Booker Prize de ces 50 dernières années par les internautes.

L'annonce du lauréat de ce prix a été faite à Londres dimanche soir. "Le Patient anglais" était en lice contre quatre autres œuvres choisies par un jury d'écrivains pour représenter les meilleurs lauréats du prix Man Booker de chaque décennie.

Parmi les romans sélectionnés, l'écrivain et journaliste Robert McCrum a choisi "In a Free State" de V. S. Naipaul pour les années 1970, Lemn Sissay a opté pour "Moon Tiger" de Penelope Lively pour les années 1980, Kamila Shamsie a sélectionné "Le Patient anglais" de Michael Ondaatje pour les années 1990, Simon Mayo a choisi "Wolf Hall" d'Hilary Mantel pour les années 2000 et Hollie McNish a sélectionné "Lincoln in the Bardo" de George Saunders, pour les années 2010.

Choisis parmi les 51 lauréats de l'histoire du prix Man Booker, ces cinq finalistes ont été soumis au vote du public en ligne un mois durant, pour couronner au final "Le Patient anglais".

Au cours de la cérémonie, l'écrivaine Kamila Shamsie a expliqué son choix en ces termes: "L'imagination d'Ondaatje ne connaît pas les frontières, évoluant du Caire à l'Italie, de l'Inde, à l'Angleterre et au Canada, entre les déserts, les villas et les cratères de bombes. Et, avec tout cela, il vous fait succomber au charme de ses personnages, il vous fait vivre leurs joies et leurs tristesses."

Lors de la cérémonie organisée au Soundbank Centre, diffusée en live sur Facebook, les acteurs Chiwetel Ejiofor, Fiona Shaw, Geoffrey Streatfeild et Meera Syal ont lu des extraits des romans finalistes. C'est Chiwetel Ejiofor qui a présenté des passages du "Patient anglais".