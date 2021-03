Le Passa Porta festival : au présent - Concours

Tous les deux ans, la maison des littératures Passa Porta rassemble des écrivains, des penseurs et des artistes internationaux au cœur de Bruxelles le temps d’un festival plurilingue. En 2021, ce festival se déroulera bel et bien, dans un nouveau format adapté à la pandémie de Covid : un festival à part entière, décliné dans une offre digitale sophistiquée qui permettra également d’accueillir le public dans les salles si les règles en vigueur l’autorisent.5

Autre nouveauté : la durée du festival a été allongée, et les amateurs de culture et de littérature pourront profiter de cette fête des mots, des idées et des histoires le temps d’une semaine entière. toutes les infos sur le site officiel du festival

en mode digital Le festival se déroulera dans un tout nouveau format adapté aux règles en vigueur : un festival à part entière, décliné à ce stade dans une offre 100% digitale sophistiquée. De quoi profiter des programmes confortablement depuis son salon ou sa chambre à coucher, en direct ou en replay. Avec une grande attention donnée à l’interactivité.

the author is present L'année écoulée aura été marquée par l’absence. Un rendez-vous, en revanche, n’avait jamais pris autant de place dans nos vies : celui des mots et de la littérature. Passa Porta a donc voulu réaffirmer la présence des auteurs au chevet de nos vies confinées. Les auteurs sont l’esprit du temps. C’est la raison pour laquelle Passa Porta a demandé à 7 auteurs belges et internationaux par quoi ils étaient actuellement traversés. Chacun depuis son coin du monde, Max Porter, Imbolo Mbue, Marie Darrieussecq, Hubert Antoine, Chika Unigwe, Aleksandra Lun ou Marieke Lucas Rijneveld nous ont fait des réponses magnifiques. Sept formes très variées, de l’essai à la poésie, de l’écologie à la question du plurilinguisme.

un festival de découvertes, international et… sous-titré Auteurs primés, médiatisés ou nouvelles voix : le programme du festival a été conçu pour qu’il soit une invitation à renforcer les goûts littéraires du public autant qu’à le surprendre et à souhaiter les élargir. En ces temps d’immobilité, le festival a également été pensé pour faire voyager. Nos invitations sont bien entendu parties vers des écrivains voisins, qui résident et travaillent en Belgique. Mais aussi vers des auteurs britanniques, français, camerounais-suisses, nigérians-américains, japonais, norvégiens, guatémaltèque ou allemands, avec pour fil rouge l’intime conviction qu’il s’agit là de voix qui comptent dans le paysage littéraire contemporain. L’un des buts du festival est de faire dialoguer "nos" auteurs avec leurs homologues du monde entier. International, le Passa Porta Festival est aussi résolument plurilingue. L’indéniable avantage du digital est que le public pourra, cette année, où qu’il soit, suivre indifféremment des rencontres qui se tiendront en néerlandais, français, anglais ou allemand… Une partie d’entre elles sera sous-titrée. Une offre étendue, pour tous les publics de Passa Porta : à chacun la liberté d’y tracer sa route, sans frontières.

grands entretiens Le Passa Porta Festival met à l’honneur des auteurs confirmés, abondamment traduits, et dont les reconnaissances critiques et publiques ne sont plus à démontrer: • La Britannique Deborah Levy viendra parler de l’ "autobiographie vivante" à laquelle elle travaille et dont elle nous a déjà donné deux volumes (avant un troisième en mai), Ce que je ne veux pas savoir et Le Coût de la vie, double prix Femina 2020

• L’Ecossais-Américain Douglas Stuart convoquera ses souvenirs d’enfant pauvre dans le Glasgow des années 80, soit la trame de son premier roman Shuggie Bain, pour lequel il a reçu le prestigieux Man Booker Prize

• Marie Darrieussecq présentera en avant-première les grandes lignes de Pas dormir, son nouveau livre qui risque bien de faire l’événement de la prochaine rentrée littéraire de septembre

• Marieke Lucas Rijneveld, soit le plus jeune écrivain à avoir jamais reçu le Booker International Prize pour Qui sème le vent, s’entretiendra avec la jeune star des lettres flamandes Lize Spit, autrice du best-seller Débâcle

• Max Porter, auteur des magnifiques et atypiques La douleur porte un costume de plumes et Lanny, répondra présent depuis la Grande-Bretagne

• Le Belge Stefan Hertmans (Guerre et térébenthine, Le Cœur converti)s’exprimera sur la manière dont il a construit certains rôles féminins dans ses romans

• Délivreuse d’histoires poétiques et inquiétantes, Yoko Ogawa (La Formule préférée du professeur) se connectera exceptionnellement avec Bruxelles depuis le Japon