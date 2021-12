Le nouveau roman de Michel Houellebecq paraîtra le 7 janvier

Le nouveau roman de Michel Houellebecq, à paraître le 7 janvier, s’intitule "anéantir", a révélé vendredi l’éditeur Flammarion sur son site internet.

Après "Soumission" en 2015 et "Sérotonine" en 2019, ses deux dernières parutions, l’un des auteurs français les plus traduits et les plus vendus à l’étranger poursuit dans la série des titres en un mot.