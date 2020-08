Le nouveau manuscrit du poète Ocean Vuong ne sera dévoilé qu'en 2114

Le poète américain d'origine vietnamienne Ocean Vuong est le dernier essayiste en date à participer au projet de Future Library, dans le cadre duquel des auteurs acceptent de consigner leurs écrits pour qu'ils ne soient lus qu'en 2114.

De nombreux auteurs de renommée mondiale participent à ce projet initié par l'artiste écossaise Katie Paterson. Cette dernière les a choisis pour leurs "contributions exceptionnelles à la littérature et à la poésie et pour la capacité qu'ont leurs œuvres de capturer l'imagination de cette génération et des suivantes."

"Ocean écrit avec un éclat unique. Sa poésie et sa prose sont crues et intrépides, capturant l'essence de la survie. Au cours d'une année marquée par une souffrance globale sans précédent, nous avons la chance d'accueillir dans la Future Library ce remarquable écrivain, un porte-parole des expériences des jeunes, LGBT+, immigrants", a confié Katie Paterson au Guardian.

Vuong rejoint ainsi Margaret Atwood, David Mitchell, Sjón, Elif Shafak, Han Kang et Karl Ove Knausgaard, autant d'incontournables de la littérature actuelle dont les manuscrits resteront consignés dans une pièce sécurisée de la nouvelle bibliothèque Deichmanske Library de Bjørvika, à Oslo.

Les noms des auteurs et les titres de leurs ouvrages seront affichés, mais aucun manuscrit ne pourra être lu avant près d'un siècle.

Comme l'a fait remarquer The Guardian, les auteurs qui contribuent à la Future Library n'ont pas le droit de révéler les détails de leurs manuscrits. A noter qu'ils n'ont même pas été lus par Katie Paterson.

Ils sont confiés à l'artiste écossaise au cours d'une brève cérémonie dans la forêt de Nordmarka, à la périphérie d'Oslo, où 1000 arbres sont en train de pousser pour fournir le papier nécessaire à l'impression des 100 manuscrits de la Future Library en 2114.

Lors d'un entretien avec The Guardian, Ocean Vuong a révélé qu'il n'avait pas encore commencé l'écriture de son oeuvre littéraire pour les générations futures.

"Nous vivons une pandémie. Une élection très tendue nous attend. Je dis à mes étudiants sur Zoom, pas de problème si vous n'écrivez pas. Je pense cependant à ce que j'ai envie de léguer", a confié l'auteur au Guardian.

On doit à Ocean Vuong le roman épistolaire à succès "On Earth We're Briefly Gorgeous", notamment finaliste du prix PEN/Faulkner 2020 de fiction. Paru en juin 2019 chez Penguin Press en anglais, ce roman devrait bientôt être proposé dans plus de 30 langues.