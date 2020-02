Le musée d'Auschwitz appelle Amazon à retirer de vente les livres de propagande nazie

Edition spéciale Auschwitz - Les 75 ans de la libération du camp - 27/01/2020 Le 27 janvier, le monde rendra hommage aux victimes et aux survivants des camps. Une délégation d'une centaine de survivants d'Auschwitz et de l'Holocauste, originaires des différents pays d'Europe, des Etats Unis, du Canada, d'Israël ou encore d'Australie et prendront part à la commémoration du 75e anniversaire. Leurs paroles et témoignages seront entendus à travers le monde. Ils seront rejoints par de nombreux dirigeants et représentants internationaux pour ensemble rendre hommage aux victimes. Cette cérémonie de commémoration sera à suivre sur La Une, dès 15h10, en direct depuis le camp de concentration et d'extermination nazi d'Auschwitz-Birkenau. En studio, Julie Morelle, commentera la cérémonie et reviendra l'histoire des camps. Elle donnera la parole aux témoins de la mémoire : Axel Tixhon (historien), Laurence Schram (Musée Juif de la Déportation et de la Résistance), Frédéric Crahay (Fondation Auschwitz) et Simone Susskind qui abordera la question de l'antisémitisme aujourd'hui.