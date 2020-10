"Le monde merveilleux du rock" de Jampur Fraize : une plongée humoristique dans l'histoire du rock

Le dessinateur liégeois Jampur Fraize vient de publier "Le monde merveilleux du rock."

Guitariste et dessinateur, Jampur Fraize collabore notamment au mensuel français Rock & Folk et à La Gazette du Rock qu’il a cofondée et que publie la Maison du Rock de Liège.

Dans "Le monde merveilleux du rock", il explore avec humour l’histoire du rock : " Ça contient pas mal de nouveaux travaux, mais aussi de travaux – de planches, de strips, d’illustrations – que j’ai faits durant une bonne dizaine d’années, notamment pour la Gazette du Rock, notamment pour Rock & Folk et d’autres revues. Donc c’est vraiment une envie que j’ai, parce que je suis un passionné depuis tout petit, je suis tombé dedans quand j’étais petit, dans la musique en tout cas. Et aussi, pas mal de gens qui connaissent mon boulot me disaient : " Quand est-ce que vous sortez un bouquin avec tout cela ? ". Donc, voilà… Ça devenait même un peu l’Arlésienne, comme on dit… Je suis vraiment content d’avoir pu mettre enfin ça sur pieds, enfin sur papier surtout. "

" Le monde merveilleux du rock " n’est pas une bande dessinée à proprement parler. " Il y a pas mal de planches de bande dessinée – une planche, deux planches, trois planches – il y a des strips, il y a des illustrations, il y a un peu de texte. Ça a un côté très bande dessinée effectivement, vu mon dessin très humoristique et tout l’humour qu’il y a dedans mais ça comprend plusieurs formes de graphismes, de dessins… ", explique Jampur Fraize.

L’auteur a souhaité que son livre rappelle très volontairement des ouvrages encyclopédiques autrefois destinés à la jeunesse : " Oui ! Comme j’aime à le dire surtout " anti-clopédique " ! Ça part de faits réels et puis parfois ça part en délire total. Mais l’objet a été conçu de manière à ce qu’il ait un peu l’aspect, et même beaucoup l’aspect, de nos encyclopédies du genre " L’album des jeunes " ou " Le monde merveilleux de la mer ". Walt Disney éditait beaucoup de bouquins comme ça avec des illustrations. Donc c’est un peu cet aspect de beau livre avec une reliure toilée, un signet… Mais à l’intérieur, ce n’est pas du tout aussi sérieux que ça. Ça part des débuts du rock jusqu’à des choses actuelles. "