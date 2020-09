Le masculin (ne) l'emporte (plus) sur le féminin : bonnes pratiques pour une rédaction inclusive

Que choisir entre "Rédacteurs·trices" et "Rédacteurs et rédactrices" ? Comment être certain.e de s’adresser à tous et toutes ? Dans un tout nouveau guide publié par la Direction de la Langue française de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les linguistes Anne Dister (Université Saint-Louis – Bruxelles) et Marie-Louise Moreau (Université de Mons) formulent quelques conseils.