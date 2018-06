Le marché du livre relativement stable en 2017, porté par la BD

Le marché du livre de langue française en Belgique a été relativement stable en 2017 par rapport à l'année précédente, selon les chiffres de l'association des éditeurs belges (ADEB), dévoilés lundi. A prix courants, il a augmenté de 1,1% pour atteindre 242,7 millions d'euros, mais apparait en légère contraction (- 1,0%) si l'on neutralise l'inflation. Globalement, après une baisse importante sur la période 2010-2014, le marché du livre francophone en Belgique semble être plus stable ces dernières années, porté par la bande dessinée et les livres scolaires.

La BD, une spécialité belge, reste un "secteur locomotive" du marché, constate l'ADEB. Cette catégorie a enregistré l'an dernier une augmentation de 6,9%, de quoi embellir les chiffres globaux face aux difficultés de la littérature générale (romans,...) où les grands formats sont en recul (- 5,0%) au profit des livres de poche (+ 6,7%). Dans les autres catégories de produits, les ventes de livres scolaires et parascolaires ont légèrement crû, ainsi que celles des ouvrages scientifiques, techniques ou médicaux (+1,6%), qui "continuent leur croissance".

Si près de trois quarts (74%) des parts de marché du livre francophone en Belgique reviennent à l'importation, principalement depuis la France, les éditeurs belges francophones ont connu une "excellente année" en termes de production, qu'elle soit sous format papier ou numérique, note l'ADEB, qui a récolté les chiffres de production avec le soutien du Service général des Lettres et du Livre du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'édition belge a vu son chiffre d'affaires augmenter dans le papier et le numérique, grâce à des ventes en hausse aussi bien à l'intérieur des frontières qu'à l'exportation. Le secteur est cependant étroitement lié à une poignée de catégories éditoriales: la BD, les livres scolaires et les sciences humaines. La BD, produit d'exportation par excellence, se taille sans surprise la part du lion dans le chiffre d'affaires global de l'édition belge en langue française: 56,87%, soit 76,51 millions d'euros réalisés à près de 87% via l'exportation.

Pour ce qui est des pratiques d'achat et de lecture, les clubs de livres et les achats directs chutent sensiblement, tandis que les "librairies de 1er niveau", celles qui sont spécialisées dans le livre et réalisent au moins 90% de leur chiffre d'affaires grâce à cela, maintiennent leur place de premier choix du lecteur, avec 50,7% des achats. Les librairies dites "de 2e niveau", qui vendent principalement des journaux et autres produits de presse mais proposent également quelques livres, reprennent du poil de la bête et représentent 10% du total. Le prix moyen des livres achetés est de 12,8 euros.

Les tendances confirment aussi l'essor du numérique, selon une étude réalisée par Ipsos sur commande du PILEn (Partenariat interprofessionnel du livre et de l'édition numérique), a-t-on appris lundi. Les réponses d'un échantillon de 1.000 personnes représentatif de la population francophone belge ont permis de constater que 7% des lecteurs choisissent, en mai 2018, exclusivement des contenus en numérique, au détriment du papier. Cette proportion n'était que de 5% en 2017. Cinquante-et-un pour cent des lecteurs lisent exclusivement en imprimé papier. Constat intéressant: le numérique semble porter la consommation, puisqu'un lecteur sur quatre passé au numérique indique lire désormais plus de livres, tandis qu'au moins deux sur dix achètent ou dépensent plus qu'avant.

Au niveau des bibliothèques, dont les derniers chiffres sont ceux de 2016, les usagers individuels sont en baisse mais les collectivités (classes, clubs de lecture,...) sont en forte augmentation. "Nous pouvons donc conclure qu'il n'y a globalement pas de diminution des usagers, qui ont individuellement ou collectivement une carte auprès d'une bibliothèque", indique Diane Sophie Couteau, de l'administration générale de la Culture. "Et il y a de plus en plus d'animations chaque année, le prêt n'est plus la seule façon d'analyser la vivacité d'une bibliothèque."