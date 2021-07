Le livre le plus populaire du moment ? Un roman de science-fiction érotique

Cet élément de l’intrigue n’est pas mentionné dans le résumé de la saga, mais dans la critique qu’en a faite Emma Carter sur TikTok . Selon CNN, l’Américaine est la première à avoir vanté les mérites des nombreux romans de science-fiction de Ruby sur la plateforme. "Mlle Ruby Dixon a créé, je dirais, l’un des seuls mondes fantastiques dans lequel j’envisagerais sérieusement de m’installer", explique-t-elle dans l’une de ses vidéos. La raison ? Les "puceaux aux gros pénis" qui le peuplent, et dont le seul but est de satisfaire les femmes qu’ils rencontrent.

L’autrice y raconte les aventures de Georgie et d’autres femmes que des extraterrestres ont enlevées pour être réduites en esclavage. Après avoir tenté en vain de prendre la fuite, elles se retrouvent sur une étrange planète recouverte de neige et de glace où elles font la rencontre d’imposants aliens bleus. Des étranges créatures à corne dont elles tomberont sous le charme… grâce à leurs "gigantesques pénis".

Si vous ne connaissez pas Ruby Dixon, vous ne passez probablement pas assez de temps sur TikTok . Et plus particulièrement sur #BookTok , où les jeunes utilisateurs du réseau social réinventent les codes de la critique littéraire. Ces derniers mois, ces bibliophiles se sont pris de passion pour Ruby Dixon et sa saga à succès, "Ice Planet Barbarians" .

Les vacances d’été arrivent et on le sait, c’est la période que les lecteurs préfèrent pour s’adonner à leur activité préférée. Cette année, beaucoup d’entre eux emporteront dans leur valise "Ice Planet Barbarians", une saga romantique mettant en scène des aliens bleus. Décryptage.

Emma Carter n’est pas la seule à faire preuve d’enthousiasme concernant les personnages de "Ice Planet Barbarians" et des trente autres tomes de la saga. Le hashtag #iceplanetbarbarians comptabilise plus de 34,6 millions de vues sur TikTok. Derrière ce chiffre impressionnant se cachent des critiques littéraires des romans de Ruby Dixon mais aussi de nombreuses vidéos parodiques autour de l’engouement qu’ils suscitent sur le réseau social, que l’utilisatrice @literarylibra décrit comme la "plus grande inside joke de #BookTok".

Si le phénomène "Ice Planet Barbarians" peut en amuser certains, les professionnels du livre le prennent, eux, très au sérieux. A commencer par Amazon, dont les classements des meilleures ventes de livres témoignent de l’engouement des lecteurs (et surtout des lectrices) pour ces grands bonshommes bleus. Le premier tome de la saga est actuellement en quatorzième place du palmarès des ouvrages les plus populaires sur le site d’e-commerce. D’autres géants littéraires comme Barnes & Noble ont également succombé à la vague "Barbarian Love". Une des enseignes californiennes du groupe a posté une vidéo humoristique sur son compte TikTok, où elle informe ses abonnés que des exemplaires des "livres aux grands extraterrestres bleus" ont été commandés.

Si Ruby Dixon se réjouit du succès que rencontrent ses romans de science-fiction érotique, elle n’est pas la seule à bénéficier de l’effet #BookTok. Ces derniers mois, de nombreux auteurs ont vu leurs ventes exploser grâce aux recommandations de ces critiques littéraires 2.0.

Ce fut notamment le cas de Sarah J. Maas avec "A Court of Thorns and Roses" ("Un palais d’épines et de roses") et "Throne of Glass" ("La Prisonnière", de la série "Keleana"), Madeline Miller avec "The Song of Achilles" ("Le Chant d’Achille") et Leigh Bardugo avec sa série "Shadow and Bone" (saga "Grisha"). Le phénomène est tel que Barnes & Noble a même créé sa propre liste de lecture spéciale #BookTok. Si la saga "Ice Planet Barbarians" n’y apparaît pas encore, cela ne saurait tarder.