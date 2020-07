Le livre audio, un atout pour encourager la lecture des jeunes

Alors que les parents ont dû endosser le costume de professeur d'école pendant le confinement, bon nombre d'entre eux ont recouru aux cahiers d'activité et aux livres audio pour instruire leurs enfants agités.

Un rapport du National Literacy Trust britannique montre que les livres audio peuvent potentiellement être à la fois une ressource d'apprentissage pour les enfants et aussi un vecteur de bien-être.

L'étude, menée auprès de 58.346 enfants et adolescents âgés de 9 à 18 ans, a montré que 52,9% d'entre eux ont expliqué que l'écoute de livres audio avait augmenté l'intérêt qu'ils portaient à la lecture.

De même, 42,6% des jeunes interrogés ont précisé que les livres à écouter avaient développé leur intérêt de l'écriture.

Le rapport souligne aussi que 7 jeunes sur 10 trouvent que l'écoute de livres audio facilite la compréhension des ouvrages.

"Je préfère écouter parce que je peux mieux me concentrer sur ce qui est dit, mais lorsque je lis, je me laisse parfois distraire", a confié un enfant.

L'étude révèle que les livres audio permettent aux enfants et aux adolescents d'accéder aux bienfaits de la littérature quelles que soient leurs capacités de lecture et d'écriture. Parmi les avantages de ces ouvrages à écouter, on note qu'ils développent le vocabulaire, ils stimulent l'imagination et enseignent l'expression personnelle.

Le rapport du National Literacy Trust suggère par ailleurs que les livres audio encourageraient les garçons à avoir une attitude plus positive envers la lecture.

Alors que l'OCDE montre régulièrement que les filles affichent de meilleures capacités de lecture que les garçons, une majorité des enfants britanniques sondés (51,1%) avancent que l'écoute de livres audio a dopé l'intérêt qu'ils portaient au fait de lire.

"[Les garçons] pensent qu'ils s'en sortent mieux en écoutant plutôt qu'en lisant. Nous n'avons pas à leur dire qu'ils acquièrent du vocabulaire, la structure narrative, la syntaxe et une douzaine d'autres compétences en lien avec la lecture", a noté l'auteur américain de livres pour Jon Scieszka, à propos de l'intérêt des livres audio.

En plus des bienfaits sur les capacités de lecture, le rapport du National Literacy Trust montre que près d'un enfant sur trois (31,8%) rapportait que l'écoute de livres audio leur avait fait du bien pendant le confinement.

"C'est incroyablement encourageant de voir qu'un si grand nombre d'enfants a activement choisi de passer leur temps libre en confinement à écouter des histoires. Cela montre la valeur des histoires dans la vie des enfants, le confort et le divertissement qu'elles offrent -- particulièrement en période d'incertitude", a noté Jonathan Douglas, directeur exécutif du National Literacy Trust, dans un communiqué.