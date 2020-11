Le Grrrand Roman-Feuilleton de l'Automne : "Du Rififi à Germinnes", épisode 8

Résumé des épisodes précédents : Jacques Martin a réussi à trouver le sésame qui lui permettra de jouer sa botte secrète dans la course à l’écharpe maïorale : le numéro de téléphone portable de la plus célèbre des Germinnoises. Mais Déborah Destin va-t-elle entrer dans son jeu ?

Dit-elle avec une voix d’aéroport qu’elle avait mise au point pour effacer son accent d’origine – et en se servant de cette formule gentiment désuète héritée de son prof de français.

Déborah avait gardé de ses racines wallonnes un fond de simplicité et de convivialité , que quelques années de frime parisienne n’avaient pas réussi à complètement étouffer. Autrement dit, sur l’échelle du "Je m’la pète", elle n’avait encore gravi que les premiers échelons ; et si l’inventeur du prétentiomètre avait pointé son appareil vers son frais minois, l’aiguille n’aurait pas bondi dans le rouge. Déborah avait déjà pu observer qu’à Paris, un téléphone portable ne sert pas à prendre des appels, mais à filtrer les appels rentrants pour très rarement y répondre. "C’est déébile !" pensait-elle. Alors elle choisit d’appuyer sur la touche verte de son portable :

Jacques Martin épongeait la sueur qui perlait sur son front - © Keystone - Getty Images

En quelques secondes, Jacques Martin avait déjà les mains moites et la sueur qui perlait sur son front ; il avait horreur de ce genre de démarche. Mais il parvint quand même à lancer son invitation : Germinnes serait si fière d’accueillir l’enfant du pays, pour un mini-concert sur la place communale, suivi d’un vin d’honneur et de la remise de la Médaille des Arts et du Mérite.

Déborah Pouilloux – c’était son vrai nom, Destin était évidemment un pseudonyme – réfléchit quelques secondes. Bon, cette Médaille, ce n’était pas vraiment un NRJ Music Award. Mais elle avait envie de faire enrager son agent, qui passait son temps à refuser à sa place toutes les sollicitations pour, disait-elle, "favoriser le principe de rareté". La Pouilloux était moins calculatrice, et plus spontanée : "La rareté, la rareté, c’est bien joli… Mais en attendant, quand je ne chante pas, je m’emmerde, moi !" ruminait-elle. C’est ainsi qu’elle s’écria :

- Allez, vous m’êtes sympathique, monsieur Martin ! Vous avez mon accord de principe ! Et ce serait pour quand ?