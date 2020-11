Le Goncourt 2020 est attribué à Hervé Le Tellier pour "L'anomalie"

Le jury du prestigieux Goncourt vient d’annoncer, en ligne, l’écrivain qui remporte le prix pour cette année particulière. Il revient à Hervé Le Tellier, qui l'emporte à huit voix contre deux.

Hervé Le Tellier, écrivain prolifique de 63 ans, mélange les genres dans L’anomalie, qui suit la destinée de personnages hauts en couleur réunis dans un avion, en juin 2021. Une anomalie va mystérieusement les lier les uns aux autres et emmener lecteurs et lectrices dans un labyrinthe narratif mettant en question la réalité du monde et la fiction. Une singularité qu’a appréciée le jury du Goncourt.

L’annonce du Goncourt avait été reportée au 30 novembre à cause de la fermeture des librairies en France, et le jury avait dû se réunir virtuellement, annulant par la même occasion la traditionnelle cohue médiatique dans le grand restaurant parisien Drouant, qui accueillait l’événement sans interruption depuis 1914.

Les autres candidats en lice étaient Djaïli Amadou Amal pour Les impatientes, Camille de Toledo avec Thésée, sa vie nouvelle et Maël Renouard avec L’historiographe du royaume.

Hervé Le Tellier succède ainsi à Jean-Paul Dubois, Goncourt 2019 pour Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon.