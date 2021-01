Le français s'affiche, pour la "fête de la langue française"

Pour la deuxième année consécutive, un concours d’affiches a été lancé en vue d’illustrer la campagne, ouvert aux écoles d’arts graphiques francophones. Le concours a rassemblé 10 écoles et 325 élèves. Chaque classe a remis une sélection de projets individuels ou collectifs, plus d’une centaine ont été proposés au jury.

Chaque année, le mois de mars est un peu le " printemps du français ". Pendant la semaine du 20 mars, Journée internationale de la Francophonie, petits et grands sont invités à jouer avec les mots.

Le Grand concours d'affiches " La langue française en fête 2021 " livre son palmarès - © Tous droits réservés

La remise des prix se déroulera le 22 avril prochain dans la salle du Kinograph (cinéma éphémère situé sur le site des anciennes casernes d’Ixelles) en partenariat avec la Foire du Livre de Bruxelles et l’ULB. Elle sera couronnée d’une rencontre et d’un partage d’expérience avec l'auteur, illustrateur et éditeur Benoît Jacques. Une alternative sous forme de webinaire est prévue en fonction de l’évolution sanitaire.

La langue française en fête est une campagne annuelle de sensibilisation positive et "déculpabilisante" de la langue française. Pendant une semaine, partout en Fédération Wallonie-Bruxelles, toutes et tous sont invités à porter sur le français un regard neuf.

