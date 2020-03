Le Fonds Victor veut redonner l’envie de lire aux enfants

En plus d’un plan lecture mis en place en 2015 qui souhaite “remettre la lecture au centre des préoccupations éducatives et culturelles”, d’autres initiatives comme celles du Fonds Victor qui est à l’initiative du Prix Première Victor du Livre Jeunesse vont aussi dans ce sens.

Des chiffres de 2015 PISA révélaient que “25% seulement des élèves de 4ème primaire ont une bonne maîtrise de la lecture, documentaire ou littéraire” sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un constat alarmant qui révèle une baisse de l’intérêt pour la lecture, une tendance qui s’observe en fait dans la majorité des pays dans lesquels les enfants avaient été interrogés. Pourquoi ce désintérêt ? Evidemment, plusieurs auteurs et éditeurs s’accordent : il y a aujourd’hui une multiplication des distractions, les jeunes sont happés, vivent dans une société pressée et prennent moins le temps de lire.

“Un enfant qui lit sera un adulte qui pense”

Le Fonds Victor a été créé à la mémoire du jeune Victor Van Woestyne décédé en 2016 à l’âge de 13 ans par ses parents, Patricia Vergauwen et Francis Van de Woestyne. En plus du Prix Première Victor, ils proposent un appel à projets annuel destiné aux élèves des trois premières années du secondaire pour soutenir des projets originaux, ludiques et participatifs qui incitent à la lecture. Le Fonds propose aussi une Journée Victor qui se déroule chaque printemps au Domaine provincial de Chevetogne et qui invite à se faire raconter des histoires durant un itinéraire de promenade. Outre des boîtes à livres installés dans les restaurants Exki à destination des jeunes, le Fonds Victor souhaite également rassembler et diffuser largement les bonnes pratiques des enseignants en matière de lecture et créer un cercle vertueux en ce sens.

Plus d’informations sur les activités du Fonds Victor sur le site web : https://www.lefondsvictor.be/