La Youtubeuse Léna Situations détrône Marc Levy avec les ventes de son livre

Léna Mahfouf, mieux connue sous le pseudonyme Léna Situations, connaît un succès retentissant avec son livre "Toujours plus, + = + " au point de dépasser les romanciers français Marc Levy et Guillaume Musso, habitués des best-sellers.

A bientôt 23 ans et en 3 semaines seulement, la star française des réseaux sociaux arrive en tête des ventes de livres avec son guide pour les jeunes de sa génération. Son éditeur, Robert Lafont, a dû réimprimer en urgence 150.000 ouvrages supplémentaires. L’influenceuse décrit son ouvrage comme étant un "guide de développement personnel, spécial jeunes pour dire non à la déprime, la morosité et la spirale du négatif."

Si son nom ne vous dit rien, posez la question aux jeunes de votre entourage. La jeune femme est suivie par des millions de jeunes sur Youtube (1,62 million), Instagram (2.3 millions) et Tik Tok. Elle fait partie des influenceuses françaises les plus suivies. Sur ses réseaux, Léna Situations tient un "vlog", sorte de journal de bord quotidien en vidéo. Elle raconte sa vie, son travail, ses amis, ses amours, ses emmerdes. Elle partage ses bons plans mode, beauté, voyage. Le ton est naturel, les vidéos sont courtes, le montage est simple mais efficace. Très vite, ses vidéos séduisent les jeunes et la jeune femme fait un carton plein ! La youtubeuse publie aussi régulièrement du contenu engagé : Léna Situations se positionne par exemple contre le harcèlement scolaire mais aussi contre les discriminations en tout genre. La jeune femme a en effet souffert de harcèlement scolaire au collège, sa belle chevelure bouclée était le sujet de nombreuses moqueries.

Depuis lors, la jeune femme est passée au-dessus de son complexe et est devenue une véritable adepte du développement personnel. Elle a décidé de s’accepter telle qu’elle est et son message et d’encourager les plus jeunes à faire de même. Léna Situations n’est pas que youtubeuse. Elle a un bac littéraire et est diplômée d’une école de communication et marketing dans le domaine de la mode et du luxe. Grâce à ses millions d’abonnés, la jeune femme a obtenu des partenariats avec de grandes marques de prêt-à-porter comme Dior. Léna Situations a un avenir prometteur tout tracé devant elle.