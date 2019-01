"La Vie secrète des écrivains", le prochain roman de Guillaume Musso, attendu pour le 2 avril

La prochaine publication de l'auteur à succès sera disponible au printemps prochain, rapporte la radio RTL.

Edité aux éditions Calmann-Levy, le roman "La Vie secrète des écrivains" mettra en scène un ou plusieurs écrivains sur une île de la Méditerranée, rapporte la radio, mais ne précise rien de plus.

Il s'agira du 16e ouvrage signé par Guillaume Musso et nul doute que ce prochain roman sera l'un des plus livres les plus vendus cette année. Et pour cause, l'écrivain français a vu son ouvrage "Un appartement à Paris" prendre la tête des ventes en France de l'année 2018 en s'écoulant à près de 600.000 exemplaires.