La rentrée littéraire intéresse peu les jeunes, selon une étude

Si la plupart des interrogés accordent peu d'importance à cet événement, ils se fient plus aux nominations et aux prix littéraires .

Mais tout espoir n'est pas perdu : 7% des moins de 35 ans considèrent que la rentrée littéraire va déterminer leurs envies de lecture pour le reste de l'année. Et il y a de quoi faire ! Au total 521 romans (379 français et 142 étrangers) qui paraîtront d'ici fin octobre.

L'application Gleeph a interrogé en août plus de 1.000 lecteurs de moins de 35 ans pour connaître leur ressenti vis-à-vis de cet événement. Il s'avère que la plupart d'entre eux (53%) estiment que la rentrée littéraire n'a pas grand intérêt. Plus surprenant encore, 28% des personnes interrogées reconnaissent ne pas s'informer activement sur les nouvelles sorties en librairies.

La raison de ce désintérêt de la jeunesse pour la rentrée littéraire ? Le manque de communication des écrivains et des éditeurs sur les réseaux sociaux. Trois répondants sur cinq utilisent les réseaux sociaux comme principale source d'information. "Les canaux d'information utilisés par les auteurs et les éditeurs ne sont pas en adéquation avec ceux utilisés par les jeunes", peut-on lire dans l'étude de Gleeph.

Les professionnels du monde du livre s'ouvrent de plus en plus aux réseaux sociaux pour toucher un jeune lectorat. Ils sont nombreux à garder un œil attentif sur TikTok, où les recommandations et les critiques littéraires se multiplient. Ce phénomène a un nom : #BookTok. Cela n'a pas échappé à la maison d'édition Barnes & Noble, qui a créé sa propre liste de lecture spéciale #BookTok.