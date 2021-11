La poète Marie Darah va représenter la Belgique au Championnat d'Europe de poésie

Le 14 novembre dernier, Marie Darah a remporté le Championnat Belge de Poésie Slam. Le 8 décembre prochain, iel représentera la Belgique au Championnat d'Europe!

A 32 ans, la bruxellois.e Marie Darah est la première poète francophone à participer au Championnat d'Europe. Celui-ci va avoir lieu le 8 décembre prochain au Centre Culturel Jacques Franck à Bruxelles.

Auteurice, acteurice, slameureuse, ielle se définit comme artiste multidisciplinaire," gender fluid ", gay et vegan. Marie Darah est né.e à Charleroi et s'est établi.e à Bruxelles pour y suivre des études au Conservatoire en art de la parole. Dans ses slams, Marie dévoile les oppressions sous toutes ses formes, racistes, homophobes, patriarcales et contre le " vivant ", dans un style à la fois sensible, ciselé et acéré.

Son premier texte, "Depuis que tu n'as pas tiré", a été publié l'an passé aux éditions Maelström. "C’est l’histoire d’une vie, concentrée dans un instant de violence. Un ensemble de flash-back et de flash-forward construit la toile de cette narration avec le rythme et la fièvre induite par la menace d’une arme. Dans un court instant de vie, les souvenirs comme les espoirs se mélangent et ils nous parlent" explique Marie Darah. La poète y raconte en effet l'histoire d'un braquage qu'elle a vécu et le déroulement de sa pensée durant celui-ci.

En 2022, iel publiera son premier recueil de poèmes intitulé "Sur le Noir du Tarmac", chez le même éditeur.