"La plupart des lectures scolaires ne donnent pas le goût de la lecture aux jeunes" regrette Sasha, influenceuse littéraire de 18 ans

Qui a dit que les jeunes ne lisaient plus ? (Coucou les boomers !) Que du contraire : ils sont de plus en plus nombreux à ouvrir des comptes Facebook et Instagram dédiés à la littérature, leur passion. On les appelle les "influenceurs littéraires" et nous avons décidé de partir à la rencontre de cette jeunesse qui lit sans fin.

La semaine dernière, nous vous présentions le profil d’Antoine Duchaine, 17 ans, originaire de Huy et qui tient le compte "Le Coin Livresque". Ce jeune influenceur littéraire a redécouvert le plaisir de la lecture durant le confinement. Cette semaine, nous vous donnons rendez-vous avec Sasha Touillaux, 18 ans, originaire de Libramont. Elle tient un Bookstagram depuis 2019 et vient de commencer des études de bibliothécaire. Elle rêve de pouvoir un jour ouvrir sa propre bouquinerie et c’est tout le bien qu’on lui souhaite !

RTBF Culture : Bonjour Sasha ! Peux-tu nous raconter quel est ton premier souvenir lié de près ou de loin à la littérature ?

Sasha de "Reading Times": "Je lis depuis que je suis toute petite, et avant même d’en avoir la capacité, c’était ma maman qui me lisait des histoires. Elle m’a emmené très souvent en bibliothèque, car elle-même lit beaucoup, et j’adorais me perdre entre les rayonnages pour revenir avec une pile de livres presque aussi grande que moi ! Ces sorties mensuelles étaient un réel bonheur pour moi, et ont fabriqué des souvenirs inoubliables !"

RTBF Culture : Quand et pourquoi as-tu décidé d’ouvrir un blog, un Insta et un Facebook dédiés aux critiques littéraires ?

Sasha de "Reading Times": "J’ai décidé de me lancer sur Bookstagram sous le nom de @_readingtimes_ en juillet 2019, et la page Facebook ainsi que le blog sont arrivés bien après, durant l’été 2020. J’ai toujours aimé utiliser les réseaux sociaux et j’avais envie de casser le stéréotype que la lecture et l’informatique ne font pas bon ménage. J’avais également pu discuter avec plusieurs autres blogueurs et je trouvais que l’ambiance de la communauté était vraiment fantastique ! De plus, j’avais envie de partager ma passion, et surtout, de faire découvrir des ouvrages plus ou moins connus auprès du grand public."

RTBF Culture : Peux-tu nous expliquer ce que la littérature et les livres apportent à ta vie ?

Sasha de "Reading Times": "Les livres me permettent vraiment de m’évader, mais j’adore aussi travailler avec eux, écrire les critiques, prendre les photos, même si ça me prend énormément de temps dans ma journée, parfois même jusqu’à 6h00 par jour ! Ils m’ont aussi permis d’acquérir une bonne orthographe, et de me cultiver sur divers sujets !"

RTBF CULTURE : En cours, tes professeurs et les autres étudiants pensent quoi de ton activité de blogueuse littéraire ? Ils te demandent parfois des conseils ?

Sasha de "Reading Times": "Mes professeurs et mon entourage en général sont au courant de mes activités de blogueuse. D’ailleurs, j’adore en parler, même un peu trop parfois. Lors de visites en bibliothèques ou de musées, c’est moi qui m’occupe, en partie, de faire les reportages pour la page Facebook ou Instagram de l’école. On m’a même proposé de totalement les gérer, mais je ne suis pas sûre d’avoir le temps avec mes études et ma propre page. Mes camarades, quant à eux, aiment réagir sur mes stories en répondant à mes stickers ou mes sondages, et me disent souvent que mes posts leur font ajouter plein de livres à leur 'wishlist' ! Ma famille est fière de moi, et ma maman lit presque tous les livres que je lui conseille !"

RTBF Culture : En parlant de conseils, tu as d’ailleurs publié une liste de romans jeunesse reprenant tous les ouvrages que tu as lus. Celle-ci est impressionnante. Est-ce que des jeunes ou des parents peuvent te contacter pour te demander conseil ?

Sasha de "Reading Times": "Évidemment, c’est totalement le but de la liste ! Il y en a certains qui se trouvent encore dans ma pile à lire, mais j’en ai lu la majeure partie ! Je pense que si ça peut également donner des idées aux professeurs, plus particulièrement de secondaire, ça me ferait énormément plaisir, car même si les temps viennent à changer, la plupart des lectures scolaires sont vraiment désagréables, et ne donnent, à mon sens pas, le goût de la lecture aux jeunes. Si vous cherchez de nouvelles lectures, à sortir de votre zone de confort, ou des films à regarder, j’organise mensuellement un Book/Ciné Club, où une lecture et un film sont imposés et autour desquels on échange à la fin de chaque mois !"