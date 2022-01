La pandémie a favorisé la consommation des livres numériques

OverDrive a sondé plus de 76.000 bibliothèques et écoles dans 94 pays pour déterminer si la crise sanitaire a eu un impact, ou non, sur les habitudes de lecture de chacun. Il semblerait que cela soit le cas : une centaine de bibliothèques interrogées ont dépassé la barre symbolique du million de prêts d’e-books l’an dernier.

Ce nouvel engouement pour les livres numériques fait les choux gras du service de prêt numérique OverDrive. L’entreprise a constaté que les bibliothécaires ont permis aux lecteurs du monde entier d’emprunter 506 millions d’e-books, de livres audio et de magazines numériques en 2021. Ce chiffre est en nette augmentation (16%) par rapport à l’année précédente.

C’est l’un des effets bénéfiques de la pandémie. Les mordus de littérature semblent s’être enfin réconciliés avec les e-books. Ce format, longtemps considéré comme le parent pauvre du marché du livre, connaît un regain d’intérêt grâce aux bibliothèques publiques et scolaires.

Pour cause, de nombreuses bibliothèques publiques, comme la London Library, ont permis à ses adhérents de louer des livres numériques dans le cadre de leur abonnement face à la fermeture prolongée des écoles et des librairies. "La crise du coronavirus a également accentué l’importance de proposer du contenu numérique, d’autant plus quand il est difficile d’avoir accès aux collections physiques", avait déclaré l’institution britannique en septembre 2020.

Certains livres numériques ont été particulièrement empruntés durant les douze derniers mois. C’est le cas de "Une terre promise", les mémoires de Barack Obama, et "Nomadland" de Jessica Bruden, qui a inspiré le film multiprimé de Chloé Zhao. Le roman "The Four Winds" de Kristin Hannah a aussi été très populaire, tout comme "Harry Potter à l’école des sorciers" de J.K Rowling.