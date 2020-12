La Nuit des Bibliothèques : un doudou, un livre et au lit !

L’édition 2020 de la Nuit des Bibliothèques se réinvente et propose de multiples activités dans les bibliothèques locales du Brabant wallon, du Hainaut, du Luxembourg et de Namur.

Pour sa 9ème édition, la Nuit des Bibliothèques s’étend aux bibliothèques publiques de la province du Luxembourg, après celles du Brabant wallon, du Hainaut et de Namur. Suite aux recommandations sanitaires fédérales, l’événement s’est adapté afin de permettre aux familles de vivre ce festival en toute sécurité.

Les bibliothèques participantes ont mis tout en œuvre en vue de proposer une formule inédite de l’événement tout en restant cohérentes avec leurs objectifs initiaux : créer du lien, éveiller les sens et transmettre le plaisir de la lecture. Les bibliothécaires ont rivalisé d’ingéniosité pour élaborer un programme d’activités originales. Kits de livres à emporter à la maison pour des soirées pyjama, kits doudou it yourself pour réaliser en famille des objets originaux sur le thème de la nuit, lectures d’albums en direct ou en différé sur écran, tutoriels créatifs disponibles en format papier ou en vidéo, ou encore écriture de cartes postales.

Pendant les vacances d’hiver et durant tout le mois de janvier, les enfants et leurs familles seront invités à participer aux activités taillées sur mesure par les bibliothèques participantes.

Toutes les activités sont entièrement gratuites.