La mécanique du piège pédocriminel sous la plume de Vanessa Springora dans "Le Consentement"

J’ai beaucoup lu et entendu sur Le Consentement, le récit publié par l’écrivaine Vanessa Springora paru au début de l’année chez Grasset. Dans le flot d’informations, je retiens la lettre lue dans l’émission de la Première " Dans quel monde on vit " où Myriam Leroy ne s’adresse pas à Gabriel Matzneff, pédocriminel notoire désormais dans le collimateur de la justice française. Non, Myriam Leroy s’adresse à ceux qui ont laissé faire, parce que dit-elle c’est une histoire d’entre soi, de pouvoir, toujours la même histoire en somme. Le pouvoir, c’est bien ce qui m’a frappée dans ce récit. L’abus de pouvoir.

Tout est prêt pour que le piège se referme

Dans son livre, Vanessa Springora explique le mécanisme que Gabriel Matzneff met en place pour la prendre dans ses filets. Regards insistants lors d’un dîner d’écrivains, lettres d’amour enflammées, quadrillage de son quartier pour la rencontrer de manière soi-disant fortuite. Vanessa Springora vient à peine de fêter ses 14 ans. La jeune fille, dont le parcours est marqué par un père absent, est amoureuse et prête à tout. Tout est réuni pour que le piège se referme, comme elle l’écrit elle-même dans son récit. Et il fonctionne à merveille puisque s’en suivra une relation amoureuse de plusieurs mois avec l’assentiment des proches et la bienveillance d'un certain milieu littéraire et de la police de l’époque.

Bienveillance pour Gabriel Matzneff évidemment parce que personne ne semble s’inquiéter de Vanessa Springora, de son jeune âge et de cette relation déséquilibrée et destructrice. Ou si peu. Ou pas assez. L'auteure raconte un moment surréaliste dans son livre où un policier alerté par des lettres anonymes vient voir Gabriel Matzneff pour lui dire de ne pas trop s'inquiéter car de nombreuses missives du même genre mettant en cause des célébrités sont envoyées à la police. Vanessa Springora est juste à côté de Matzneff et le policier...ne la voit pas.