La littérature noire à l’honneur le temps d’un week-end à Bruxelles

Avis aux fans de thrillers et de polars, vous allez pouvoir rencontrer vos auteurs préférés et faire le plein de nouveaux livres en vous rendant au salon littéraire l’Iris Noir qui se tient ce week-end à Bruxelles.

Ce salon a été fondé en 2019, par l’impulsion de trois amis passionnés de littérature noire : Olivier Rinchart, Salvatore Minni et Jean-Pierre Venra. "Nous nous sommes vite rendu compte qu’il y avait effectivement une forte demande de la part des auteurs pour qu’un salon dédié à la littérature noire voie le jour à Bruxelles. En tant que Bruxellois et fiers de l’être c’était important de replacer Bruxelles sur la carte de la littérature noire" nous confie Salvatore Minni, l’un des organisateurs et auteur de thrillers.

La littérature noire regroupe les polars, les thrillers, les romans noirs mais aussi la poésie noire. Tout ce qui fait frissonner les lecteurs en somme et le Belge en est friand selon les organisateurs : "C’est un genre qui plaît énormément. L’être humain aime se faire peur ! Il n’y a d’ailleurs pas que des Belges qui se rendent à notre salon, nous accueillons aussi beaucoup de Français, certains viennent même de loin comme Lyon !"

On a tous une part d’ombre en nous. En tant qu’auteur on a la chance de pouvoir l’exprimer. Les autres peuvent l’extérioriser par la lecture.

Au programme de l’Iris Noir ? Des tables rondes et séances de dédicaces en compagnie de grands auteurs, des remises de prix ainsi que des jeux de piste et ateliers d’écriture. Barbara Abel, marraine de cette troisième édition sera bien entendu présente pour signer vos livres préférés mais aussi plein d’autres auteurs : Adeline Dieudonné, Olivier Norek, Jacques Saussey, Patrick Deleperdange, Jérôme Loubry, Sophie Loubière, Nadine Monfils et bien d’autres encore…

Quand ? Ce samedi 30 et dimanche 31 octobre

Où ? Aux Ecuries Royales de Bruxelles

L’événement est gratuit mais vous devrez montrer votre Covid Safe Ticket pour accéder au festival, conformément aux mesures gouvernementales.

Plus d’informations sur le site de l’événement.