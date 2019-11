La huitième édition du salon du livre de Mons attend plus de 9.000 visiteurs

La huitième édition de Mon's Livre se déroulera les 16 et 17 novembre au Lotto Mons Expo. Le salon du livre de Mons annonce quelque 4.000 mètres carrés d'exposition, 260 exposants et près de 600 auteurs. La jeunesse sera mise à l'honneur.

Les portes du Lotto Mons Expo s'ouvriront de 10h00 à 18h00, durant deux jours, pour le plus grand salon du livre de Wallonie. Mon's Livre avait attiré, en 2018, plus de 9.000 visiteurs. Les organisateurs annoncent cette année la présence de quelque 260 exposants et la participation de près de 600 auteurs dans les domaines du roman, du polar, de la bande dessinée, des albums jeunesse, des ouvrages historiques ou encore de la littérature de l'imaginaire.

La jeunesse sera mise à l'honneur pendant l'événement qui accueillera, pour l'occasion, le duo père et fils, les écrivains et poètes Pierre Coran et Carl Norac. Mon's Livre 2019 sera également marqué par l'ouverture d'une nouvelle section littéraire consacrée au polar et au thriller.

De nombreux invités d'honneur sont annoncés: entre autres Cédric Sire, Raoul Cauvin, Daniel Kox, David Jeanmotte, Jérôme de Warzée, Pierre Kroll, Bruno Coppens, Thomas de Bergeyck, Bernard Tirtiaux, Alexandre Millon, Éric Laforge, Jean-Jacques Cloquet ou encore Emmanuel Houdart.

Le prix littéraire "Mon's Livre" sera remis le 17 novembre à 12h00, à l'auteur d'un livre, roman, recueil de nouvelles, en français, récemment publié.