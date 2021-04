La Foire du Livre de Bruxelles prend un nouvel envol, du 6 au 16 mai

La Foire du livre de Bruxelles aura lieu à distance, du 6 au 16 mai. Une foire particulière, qui a le mérite d’exister, et qui est peut-être en train de prendre un nouvel envol.

On se rappelle il y a quelques semaines, l'annonce de cette volonté de disperser le public à travers la ville de Bruxelles, et de provoquer des rencontres aux terrasses, chez les coiffeurs, dans les librairies…

Tout cela n’est pas abandonné, fait son chemin dans l’esprit des organisateurs, et cette année ce sera l’option prise, sachant que seuls les auteurs et les intervenants divers, seront sur place. Le public lui restera devant son écran, et profitera de ce programme riche, à distance. Il pourra intervenir dans le débat, interroger les auteurs, partir à la découverte de nouveaux horizons littéraires...

La Foire du livre de Bruxelles, du 6 au 16 mai, sur le site flb.be