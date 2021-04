La Foire du Livre 2021 s'invite chez vous du 06 au 16 mai

Décidément, La Foire du Livre de Bruxelles n’arrête pas de se renouveler. Avec un nouveau binôme à sa direction, Marie Noble et Tanguy Roosen, et une formule numérique inédite qui servira de laboratoire pour les éditions futures. La Foire du Livre en ligne ce sera un maximum de rencontres de 10h à 21h.

Une Foire par écran interposé oblige à se réinventer. Les organisateurs ont carrément imaginé une chaîne qui diffusera en continu de 10h à 21h des débats, des entretiens, de l’interactivité avec le public derrière son écran, une performance ou la visite guidée d’une exposition BD. 250 auteurs et autrices pour une centaine de rencontres au total, en accès gratuit sur flb.be

Des rencontres et des événements matin, midi et soir

Hervé Le Tellier a vendu plus de 600.000 exemplaires de L'anomalie, Prix Goncourt 2020 © Francesca Mantovani/Editions Gallimard

Si la Foire c’est l’occasion de découvrir de nouvelles voix, c’est aussi l’occasion d’approcher des auteurs et autrices vedettes, que l’on suit parfois avec le même bonheur depuis des années. L’auteur engagé Erri de Luca , invité d’honneur de cette édition 2021, sera en conversation avec l’auteur de SF Alain Damasio . La salle des avions du Musée de l’Armée s’imposait pour accueillir la star -modeste- du moment Hervé Le Tellier , Prix Goncourt pour L’anomalie ( Gallimard)vendu à plus de 600.000 exemplaires et Florence Aubenas , autrice d’investigation dans l’actualité avec L’inconnu de la poste (L’Olivier) discutera de la littérature du réel avec Dimitri Rouchon-Borie , Prix Première pour Le démon de la colline (Le Tripode).

Parmi les incontournables, Eric-Emmanuel Schmitt discutera de son projet au long cours d’écrire le roman de l’aventure humaine, en 8 tomes. La Foire a donné carte blanche à Adeline Dieudonné dans l’actualité avec Kérozène (L’Iconoclaste). Mais aussi le juge d’instruction Michel Claise auteur de romans noirs, Alain Berenboom , Thomas Gunzig , l’autrice et slameuse Lisette Lombé et notre Amélie Nothomb nationale se lancera dans un exercice original. Elle répondra aux questions que ses fans auront déposées sur la page facebook de la Foire. De son côté, Isabelle Wéry interrogera des auteur.trice.s sur la littérature européenne tous les soirs à 19h30. Quant aux valeurs européennes – la démocratie, les droits humains, l’unité ? -, elles seront illustrées dans une grande fresque de 8 mètres de long par 18 auteur.trice.s de bédé. Une création diffusée dans un facebook live le 11 mai à 19h.

Les Galeries Royale Saint-Hubert résonneront de poèmes gueulés par leur auteur et autrice © AFP or licensors

Une Foire du Livre en ligne aussi dans des lieux insolites

La Foire sort du cadre avec une série d’événements enregistrés mais qui se dérouleront dans des lieux emblématiques ou insolites de la capitale. Si vous flânez dans les Galeries Royales Saint-Hubert le jeudi 13 mai vers 15h30, vos oreilles auront droit à un gueuloir poétique performé à partir des fenêtres du premier étage. Deux drag queens raconteront des histoires autour du genre depuis l’Eglise protestante de Bruxelles. Adeline Dieudonné discutera domination masculine avec la créatrice du célèbre podcast Les couilles sur la table à l’Hectolitre, un ancien club échangiste. Des balades commentées auront lieu au cimetière de Laeken et au Centre Belge de la Bande Dessinée. Et de façon plus traditionnelle, des séances de dédicace seront organisées dans les librairies.

On le voit, la volonté de diversifier les approches et les formats est bien réelle et certaines initiatives comme le speed-dating littéraire où un auteur ou autrice lit un extrait de son ouvrage en 3 minutes pourraient s’installer au-delà de cette édition exceptionnelle.

En pratique :

La Foire du Livre de Bruxelles :

Du 06 au 16 mai 2021

accès gratuit en ligne sur le site de la Foire du Livre