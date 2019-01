La Fille des Carnets contre l’angoisse de la page blanche - © Tous droits réservés

La Fille des Carnets est née, cette société éditrice de jolis ouvrages thématiques fabriqués de manière raisonnée a décliné son offre en plusieurs carnets (sold out pour le moment). Le premier carnet “5 minutes pas plus” propose à son utilisateur d’écrire chaque jours pendant 5 minutes sur un sujet donné, sans se prendre la tête et en laissant aller sa plume. “Le carnet de l’été”, “Le carnet d’une année”, “Le carnet du soir”, “Le carnet du matin”, “Le carnet de l’hiver” et “Le carnet vierge” viennent compléter la gamme en s’appuyant toujours sur le même principe. Le but est d’attraper au vol des souvenirs mais aussi se prouver à soi-même que l’on est capable d’écrire de belles choses spontanées et libres.

Les carnets d’Isabelle Guibert sont de très beaux objets utiles et à offrir de toute urgence à ceux qui redoutent la page blanche.

Retrouvez les actualités de la marque sur Facebook et les carnets prochainement sur le site.