La Croix-Rouge vend 100.000 livres pour aider les sans-abri et les plus démunis

La grande bouquinerie de la Croix-Rouge ouvrira ses portes du 13 au 18 novembre prochain au siège de l'organisation. Plus de 100.000 livres d'occasion en tous genres seront proposés au public, pour des prix allant de 10 cents à 5 euros. Les bénéfices de la bouquinerie permettront de renforcer les actions de la Croix-Rouge en Région bruxelloise, notamment auprès des sans-abri.

Du 13 au 18 novembre prochain, la grande bouquinerie prendra ses quartiers dans le garage des ambulances de la Croix-Rouge. Romans, livres d'art, d'histoire, de cuisine, biographies, livres scolaires, d'aventure et de voyage notamment seront proposés au public en français, néerlandais, anglais ainsi que d'autres langues.

Sur les étagères seront également à saisir BD, livres pour enfants, CD, disques vinyle et DVD.Les prix varient entre 10 cents et 5 euros, à l'exception des livres rares et des curiosités.