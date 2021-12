"La Cour des Miracles" : d’où vient cette expression ?

Aujourd’hui, on dit d’un endroit aux apparences mal fréquentées où on ose à peine s’y aventurer que c’est "la cour des miracles".

"Il était en effet dans cette redoutable Cour des Miracles, où jamais honnête homme n’avait pénétré à pareille heure ; cercle magique où les officiers du Châtelet […] qui s’y aventuraient disparaissaient en miettes ; cité des voleurs, hideuse verrue à la face de Paris […] ce ruisseau de vices, de mendicité, de vagabondage […] ruche monstrueuse […] hôpital menteur […] C’était une vaste place, irrégulière et mal pavée […] C’était comme un nouveau monde, inconnu, inouï, difforme, reptile, fourmillant, fantastique."

Ces mots sont ceux de Victor Hugo, tirés de son célèbre roman "Notre-Dame de Paris" en 1831. Comment oublier la célèbre scène de la comédie musicale (vidéo ci-dessous, en 1998), signée Richard Cocciante et Gilles Maheu, mettant en scène Clopin, le roi des mendiants, chantant avec les autres truands :

"Le sang et le vin ont la même couleur

À la cour des miracles

À la cour des miracles

Les filles de joie dansent avec les voleurs

À la cour des miracles

À la cour des miracles

Mendiants et brigands dansent la même danse

À la cour des miracles

À la cour des miracles

Puisque nous sommes tous des gibiers de potence

À la cour des miracles

À la cour des miracles"