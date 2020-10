La Bibliothèque des Littératures d'Aventures de Chaudfontaine

Accueillant aussi bien des œuvres contemporaines que des collections plus anciennes, la BiLA regorge des trésors : documents illustrés, études, affiches, revues, fanzines… Ses missions principales sont la conservation et la valorisation de ces littératures auprès du grand public et, à ce titre, elle produit de nombreux outils et services à vocation itinérante comme des expositions, des conférences, des colis de livres, du matériel pédagogique.

La BiLA est depuis devenue un pôle de référence en matière de littératures de genre : les romans policiers, sentimentaux, fantastiques, de science-fiction et d’aventures s’y côtoient pour former un fonds unique d’environ 100.000 documents .

Qu’y faire ? Qu’y voir ?

L'affiche de l'exposition Bob Morane / Henri Vernes - © DR

Du 17 octobre au 28 novembre 2020, la BiLA rendra hommage à l’écrivain belge Henri Vernes, père du héros Bob Morane. Auteur de près de 230 romans d’aventures parus, pour l’essentiel, dans les mythiques collections des éditions Marabout, Vernes est une figure majeure de la littérature populaire du XXe siècle. Venez découvrir, ou redécouvrir, la vie et l’œuvre du créateur du plus célèbre des aventuriers à travers une exposition ouverte à toutes et à tous.

Pour l’occasion, la Fédération Wallonie-Bruxelles, en partenariat avec la bibliothèque, rééditera une nouvelle de Bob Morane qui sera distribuée dans le cadre de la Fureur de lire 2020.

Les cycles des midis de l’imaginaire sont également de retour. Les littératures populaires y sont envisagées sous différents angles d’étude (motifs, figures, structures, récits, styles, discours, etc.). De manière conviviale et accessible, les perspectives historiques et théoriques se croisent lors de ces rendez-vous mensuels, ouverts au grand public. Ces rencontres ouvertes à tous, qui peuvent prendre des formes variées (rencontres, conférences, projections, etc.), ont pour but d’initier les lecteurs à de nouveaux horizons (policier, S-F, fantastique, sentimental, aventures…), d’approfondir leurs connaissances et, surtout, de décupler leur envie et leur plaisir de lecture.

Les midis de l’imaginaire se tiennent à raison d’un jeudi par mois au Théâtre de Liège (Place du XX août, 4000 Liège), de 12h10 à 13h00. Le 29 octobre, la séance aura pour thème Bob Morane, le 26 novembre, c’est Picsou qui s’invite, et le 17 décembre, ce sera au tour de Moriarty.

En ligne, vous pouvez également découvrir les expositions virtuelles "La foire aux monstres" et "Marabout" sur la célèbre maison d’édition connue pour ses formats de poche. La BiLA met également en ligne une série de ressources pédagogiques utiles aux enseignants.