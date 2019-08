L'Intime Festival Chapitre VII, un croisement des genres, du 23 au 25 août au Théâtre de Namur

Initié par Chloé Colpé et Benoit Poelvoorde en 2013, l'Intime Festival a trouvé son public, avec un concept unique, qui croise les genres artistiques : littérature, cinéma, arts plastiques, musique...

L'un des plaisirs du festival réside dans les grandes lectures. Cette année encore de belles rencontrent s'annoncent grâce à la présence de Valérie Bonneton qui lira Aki Shimazaki, Marianne Dénicourt avec "De pierre et d'os" de Bérangère Cournut, et Mathieu Amalric avec "Le lambeau" de Philippe Lançon, pour clore le festival, après l'avoir ouvert l'an dernier.

Côté musique, les iconoclastes de "Soutien Georges and the Wonder Brassens". Ils viennent de Ciney, pour un hommage à Brassens. Et la présence de Charlélie Couture, avec une rencontre au piano.

Une exposition des œuvres de Gidéon Mendel est à voir au Musée des Arts Décoratifs de Namur, jusqu'au 6 octobre, et l'artiste sera présent pour une rencontre le samedi à 16H30 au studio du théâtre.

Notons encore parmi un bel éventail de manifestations, une rencontre croisée entre Jacqueline et Florence Aubenas, le dimanche à 14 heures.

Plus d'informations sur theatredenamur.be