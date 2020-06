L'Intime Festival à Namur du 28 au 30 août dans trois lieux différents

Initié par Chloé Colpé et Benoit Poelvoorde en 2013, l'Intime Festival a trouvé son public, avec un concept unique, qui croise les genres artistiques : littérature, cinéma, arts plastiques, musique...

L'un des grands plaisirs du festival réside dans les grandes lectures. Et chaque année le public assiste à de belles rencontres, avec des textes qui trouvent une voix, une intonation et un rythme. Des romans qui offrent au public des images, des sonorités, des odeurs et une saveur toute particulière.

L'Intime Festival 2020, dans le respect des règles sanitaires, proposera ses événements dans trois lieux namurois différents : la Cathédrale Saint-Aubain, l'Eglise Saint-Loup et la Chapelle des pères Rédemptoristes, rue Godefroid.

Toutes les infos dès le 22 juin sur www.theatredenamur.be