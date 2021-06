L'Intime Festival à Namur, de grandes lectures et de grandes voix: Pietro Pizzuti, Anna Mouglalis, Michel Vuillermoz...

Chloé Colpé au micro de Christine Pinchart - 24/06/2021 L'Intime Festival a dévoilé sa programmation, et cette année, une soirée supplémentaire s'inscrit dans l'agenda, le jeudi 26 août, avec un spectacle, la pièce de Felwinne Sar, sénégalais, combattant pour la liberté. Il se poursuivra jusqu'au 29 août. Et comme de coutume de grandes lectures, de grandes voix : Michel Vuillermoz, Anna Mouglalis, Pietro Pizzuti, et de grands auteurs : Philippe Jaenada, Elisa Shua Dusapin, Choderlos de Laclos ou Joy Sorman. Une exposition de photos, une carte blanche au tampographe Vincent Sardon, un habitué, et du cinéma avec Gustave Kervern et Benoit Délépine. Et ce qui a présidé à tous ces choix, c'est une envie de fiction, d'ouvrir l'horizon et l'espace, et peut-être qu'une thématique commune se dégage de cette affiche. Chloé Colpé l'initiatrice du festival...