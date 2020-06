L'incroyable défi de Philippe Blasband : écrire 1000 romans d’une phrase

Une couverture - Un auteur - Un titre - Une phrase. L'écrivain, scénariste et cinéaste Philippe Blasband a l'ambition d'écrire mille romans d'une phrase sous mille pseudonymes. Le tout posté, jour après jour, sur son compte facebook.

Objet littéraire non-identifié et performance en ligne, #milleromansunephrase a débuté il y a plusieurs mois au rythme de 3 à 6 posts par jour. A la date du 05 juin, Blasband a déjà "produit" 953 livres. Il lui en reste 47. L'angoisse de la page blanche, ce n'est pas pour lui. Et pour ceux qui prennent ce train littéraire en marche, il précise que "ces romans n'existent que sous la forme d'une phrase. Ce ne sont pas les résumés, en une phrase, de romans plus longs".

Chaque post est une invitation à un voyage intérieur, une évocation ou un voyage en couleurs... en bon scénariste, Philippe Blasband nous invite à continuer l'histoire, à imaginer les rebondissements et le climax. Quel est ce pays qu'évoque Isabelle Meltignac/Philippe Blasband dans "D'origine" ? Faut-il se fier à la couverture ? imaginer les les paysages du Tyrol à cause des culottes de cuir ou les Alpes Dinariques à cause des foulards bigarrés ? A quelle nostalgie personnelle me renvoie cette phrase ?

"Enfin se révolter" c'est la phrase du jour en ce 05 juin 2020. Le propos unique de "Un Grand Courage". Et on ne peut s'empêcher de penser à l'actualité. Le meurtre de George Floyd à Mineapolis, les protestations autour de la planète, le courage de se révolter. Et c'est le talent de l'écrivain: ouvrir des possibles.

Quand Blasband se plie à l'exercice de la citation