L’illustratrice Anne Herbauts récompensée par la Fédération Wallonie-Bruxelles

La Fédération Wallonie-Bruxelles s’y emploie en récompensant treize auteurs et autrices belges de littérature générale et régionale, de littérature dramatique, de bande dessinée et de littérature de jeunesse. La cérémonie s’est déroulée au Théâtre 140, à Schaerbeek, avec la participation des lauréats et lauréates et en présence de la Ministre de la Culture, Madame Bénédicte Linard.

Alors que la campagne # Lisezvouslebelge ? soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles remporte un réel succès, il est plus que jamais essentiel de mettre la production de nos auteurs et autrices sur le devant de la scène.

L’illustratrice Anne Herbauts s’est ainsi vu décerner le prix triennal de littérature de jeunesse pour l’ensemble de son œuvre. Née à Bruxelles en 1975, la lauréate a publié une cinquantaine de livres, principalement des albums pour la jeunesse.

Composé de spécialistes et experts, le jury a tenu ainsi à saluer la "constance" du parcours de l’autrice, mais aussi sa capacité à proposer des travaux variés auprès de nombreux éditeurs (Casterman notamment).

Ce prix triennal est doté de 15.000 euros. Anne Herbauts succède ainsi au palmarès à Thomas Lavachery, récompensé en 2018.

Le prix Atomium-FWB de la bande dessinée (doté de 10.000 euros) est, lui, allé – suite à un vote unanime du jury — à José Parrondo pour l’ensemble de son œuvre forte d’une quarantaine d’ouvrages déjà.

Avec l’attribution de ce prix, le jury a voulu mettre la lumière sur un auteur dont le parcours est jugé insuffisamment connu dans l’univers de la bande dessinée "alors qu’il contribue de façon significative à son enrichissement culturel".

La Fédération a également décerné son prix triennal de littérature dramatique en langue française (8.000 euros) au dramaturge belge bilingue Paul Pourveur pour sa pièce "Aurore Boréale".

Dans le souci de mieux faire connaître ses auteurs débutants, la FWB a également attribué lundi le prix de la première œuvre de littérature jeunesse (5.000 euros) à Elisa Sartori pour son livre "Je connais peu de mots".

Questionnant notre rapport à la langue et présenté sous la forme d’un leporello, l’œuvre se déplie en huit volets et se lit recto verso dans un mouvement circulaire.

Le prix de la première œuvre en langue française (5.000 euros également) est allé à Anna Ayanoglou pour son livre "Le fil des traversées".

Le prix de la première œuvre en bande dessinée (5.000 euros toujours) a, lui, été décerné à Antoine Boute – Adrien Herda – Stéphane De Groef pour : "Manuel de civilité biohardcore"



Deux prix récompensant des œuvres en langue régionale ont également été décernés lundi.

Le premier, qui concerne la littérature dramatique (doté de 2.500 euros), est allé ex aequo à Rose-Marie François pour sa pièce en picard "Filipè & Je.han" et au duo Michel Meurée et Michel Robert pour leur pièce en wallon "Vauban Toudis Li".

Le second, qui récompense la première œuvre en langue régionale (500 euros), a été attribué ex aequo également, à Michelle Fourez pour son livre "Louise Bel air" et à Armand Herbeto pour son texte "Mi sonle-t-i qui" (Il me semble que).

Les prix littéraires de la Fédération Wallonie-Bruxelles récompensent aussi bien des auteurs débutants que confirmés. Ceux-ci visent à offrir à des auteurs de chez nous une plus grande visibilité, aussi bien en Belgique qu’à l’international.

Avec la crise sanitaire qui a fortement impacté le monde culturel, ces aides ont pris pour beaucoup d’auteurs un caractère vital pour leur permettre de continuer à travailler dans des conditions propices à la création, souligne la Fédération Wallonie-Bruxelles.