“L’Encyclopédie” de Diderot et d’Alembert numérisée

C’est une oeuvre fondamentale qui a marqué un tournant dans l’histoire du savoir en Europe. Signée à quatre mains par les deux Lumières Denis Diderot et Jean D’Alembert, L’Encyclopédie est désormais disponible dans son intégralité en ligne.

Le projet d’Edition Numérique Collaborative et CRitique de l’Encyclopédie (ENCCRE) est le fruit du travail de l’Académie des Sciences. La première mouture est née à la fin 2017. En tout, ce sont les 17 volumes et 11 planches qui ont été mis en ligne, un travail de numérisation colossal et une vraie offrande pour les passionnés d’histoire et de patrimoine.

L’Encyclopédie, autrement nommé le Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers est le premier ouvrage encyclopédique français, il est conservé à la Bibliothèque Mazarine. Edité de 1751 à 1772, l’oeuvre est une synthèse des savoirs, une photographie de l'état des savoirs à un moment donné. L’Encyclopédie a été rédigée sous l’autorité de deux éminents intellectuels de l’époque, Denis Diderot, écrivain et philosophe et Jean le Rond D’Alembert, mathématicien et philosophe. Avec cette dense Encyclopédie, les deux hommes voulaient créer une arme politique, un symbole de la philosophie des Lumières qui prônait le savoir. L’ouvrage est un marqueur exceptionnel du XVIIIe siècle, qui annonce en quelque sorte la révolution qui aura lieu quelques années plus tard. L’Encyclopédie témoigne non seulement de la connaissance d’un époque mais aussi des rapports de force entre différentes classes et métiers.

L’ENCCRE est disponible ici.