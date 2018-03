La langue française en fête se déroule du 17 au 25 mars dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles et à Watermael-Boitsfort, Ville des Mots 2018.

Une semaine pour jouer avec les mots et s’approprier la langue qui appartient à qui la parle, car elle est un outil au service du locuteur. Elle suscite aussi la réflexion. Le Conseil de la langue française et de la politique linguistique s’est penché sur une pratique qui a délié les langues et fait couler pas mal d’encre : l’écriture inclusive.