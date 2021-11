L’autoédition : la pratique qui fait trembler le monde littéraire

L’autoédition désigne le fait qu’un écrivain prend en charge toutes les étapes de la publication de son livre. L’écrivain se livre alors à un travail considérable puisqu’il prend la responsabilité de publier et de vendre lui-même son livre. Bien qu’elle soit marginalisée face au processus éditorial classique et parfois discréditée aux yeux du public et des médias, de plus en plus d’auteurs décident de se lancer dans l’autoédition. Ainsi, la BnF révèle qu’entre 2010 et 2019 , le dépôt légal de l’autoédition a plus que doublé. Récemment, des personnalités (Kylian Mbappé) ou auteurs de best-sellers (Joël Dicker) ont fait le choix de ce type de publication laissant les maisons d’éditions pantoises.

La difficulté de trouver un éditeur, la conservation des droits d’auteur, l’indépendance éditoriale, la rémunération, la liberté créative, le développement des livres numériques ou encore la réticence des grands éditeurs à publier des livres d’auteurs méconnus font partie des nombreuses raisons qui poussent de plus en plus d’auteurs à s’autoéditer. Ce phénomène grandissant entraîne une révolution dans le monde littéraire provoquant des changements conséquents dans le secteur de l’édition.

Pour répondre aux besoins des écrivains qui font le choix de l’autoédition, de nombreux opérateurs se sont développés. On retrouve entre autres des intermédiaires spécialisés dans la prise en charge de certaines tâches telles que la relecture, la mise en page, l’illustration, la promotion, le financement participatif ou encore la mise en lien avec une communauté de lecteurs. En Belgique, par exemple, la plateforme "le Livre en Papier" s’occupe d’une panoplie de procédures dont l’impression et le dépôt légal du livre et s'engage à créer une page internet pour l'auteur.

Parmi les plateformes dédiées à la publication indépendante, on retrouve également Reedsy ; projet qui s’est lancé dans la diffusion de cours en ligne gratuits en vue d’offrir des conseils et expertises pour chaque étape de la création du livre. La start-up met également en relation les auteurs avec différents corps de métiers tels que des graphistes, marketeurs, fabricants et diffuseurs.

En parallèle, on retrouve aussi des plateformes qui ont mis en place un modèle économique innovant. Pour citer un exemple, Stories by Fyctia, a mis au point un système qui invite les auteurs à participer à un concours d’écriture et à développer en parallèle une communauté de lecteurs. A l’issue du concours, le texte est autopublié sur Fyctia et les écrits qui ont obtenu le plus de "likes" bénéficient d’un tarif réduit pour la mise en vente de l’Ebook dans les librairies numériques. L’auteur touche 50% des recettes sur les ventes.