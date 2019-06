L'auteur Jean-Claude Grumberg grand prix de la SGDL pour l'ensemble de son oeuvre

Jean-Claude Grumberg nous raconte « La plus précieuse des marchandises » - 20/06/2019 Le dramaturge Jean-Claude Grumberg a choisi le conte pour évoquer la déportation. Dans « La plus précieuse des marchandises » (Editions du Seuil), il raconte l’histoire d’une famille, embarquée de force dans un train à la destination inconnue. Durant le trajet, le père attrape un de ses enfants et le jette par-dessus bord, pour lui laisser une chance de vivre. Jean-Claude Grumberg aborde la Shoah, sans la nommer. Lui qui, à trois ans, a vu son père et ses grands-parents être raflés, devant lui.