L’auteur et illustrateur liégeois Emile Jadoul, expose ses dessins confinés

Durant le premier confinement de 2020, l’auteur et illustrateur liégeois Emile Jadoul s’est mis au défi de réaliser un dessin par jour. Petit à petit, sa collection de dessins confinés s’est agrandie. Elle est à présent exposée au WOLF, la maison de la littérature de jeunesse.

De grandes étendues, la mer, des rochers, des paysages montagneux et des petits personnages qui se rencontrent, échangent, partagent un café, se réconfortent… Pas de doute ! Ces jolis dessins qui invitent à l’évasion et à la tendresse ont été réalisés pendant le premier confinement de 2020 par l’illustrateur Emile Jadoul. Auteur et illustrateur d’une septantaine d’albums aux éditions l’Ecole des Loisirs/pastel et aux éditions Casterman, le Liégeois est bien connu de la littérature jeunesse.

Chaque jour de confinement, Emile Jadoul postait une illustration sur son compte Instagram et sa page Facebook. Si les dessins peuvent se lire de manière indépendante, assemblés les uns après les autres, on y voit apparaître une histoire : "Mon processus de production s’est installé dès les premiers jours de confinement. Je n’avais jamais envisagé ce genre d’aventure avant. Je dessine, je cherche, lorsqu’un album est en préparation. Ici c’était différent : comme un besoin, une nécessité dans cette période si particulière. Dessiner sans vraiment de but, d’objectif. Et puis il y a eu les retours qui m’ont donné cette impulsion, cette envie de continue, comme une attente chaque jour…", confie l’illustrateur.

Petit à petit, des personnages sont arrivés, d’autres ont disparu, quelques histoires se sont construites… Un beau moment partagé, un moment suspendu dans la morosité générale.

Cette collection inédite a tapé dans l’œil de Muriel Limbosch, directrice du WOLF, la maison de la littérature jeunesse. Impressionnée par la qualité des dessins, elle a proposé à Emile Jadoul de monter une exposition. WOLF propose également une rencontre avec l’auteur Emile Jadoul animée par Maurice Lomré, responsable de l’école des loisirs Belgique. Elle aura lieu le 30 septembre 2021 à 18h30 au WOLF. L’entrée est gratuite et l’auteur y dédicacera vos albums préférés.

Infos pratiques :

La maison de la Littérature de jeunesse "Le WOLF" est située au numéro 20 de la rue de la violette à 1000 Bruxelles. L’exposition est à découvrir jusqu’au 30 septembre.