L’art du Tsundoku, un syndrome du Covid ?

Son étymologie date de l’ère moderne du Japon (1868-1912). Il s’agit d’une contraction de tsunde-oku (empilement de choses mises de côté pour une utilisation ultérieure) et de dokusho (lecture). Plus généralement le mot Tsundoku correspond à des définitions telles que "empilement", "accumulation" ou encore "lecture".

Cette procrastination serait liée à un stress provoqué par cette période incertaine. © Elizabeth Given / Getty Images

Malgré ces ventes encourageantes dans le domaine de l’édition, rien ne peut nous assurer que ces livres ont bien été lus . Bien que les activités soient plus rares aujourd’hui, de grands acteurs comme les jeux vidéo et le streaming reste encore à la page.

Enfin en France, le site Actualité annonce une hausse de la vente dans les domaines du bien-être, du féminisme, de la jeunesse et de la fiction.

Même bilan au Royaume-Uni avec l’entreprise Nielsen BookScan, plus de 5,2% d’augmentation dans les ventes de livres dans le pays.

Ainsi en Corée du Sud, la plus grande chaîne de librairie Kyobo Book Center affiche une augmentation des ventes de 7,3% sur l’année 2020. Du côté de la vente en ligne de livres, la librairie YES24 déclare une croissance de vente de 23% .

L’effet anxiogène de la période aurait, d’après certains psychologues, des conséquences sur la concentration et empêcherait les personnes n’ayant pas une habitude de lecture bien ancrée. Le docteur Bhat explique ainsi l’une des raisons pour lesquelles les plateformes de streaming ont affiché des chiffres à la hausse : "Il y a une tendance à consommer des médias tels que les émissions sur les plateformes numériques parce qu’ils sont plus passifs et que vous n’avez pas besoin d’engager votre cerveau de la même manière que lorsque vous lisez".

Espérons que cet été pluvieux nous poussera à abandonner nos écrans et cette habitude d’accumuler des livres non lus.