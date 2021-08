L’art de bien ranger sa bibliothèque, quelques pistes pour commencer

Dans un récent article publié sur le Washington Post, Mark Athitakis a poussé un cri du cœur : "Pourquoi organiser vos bouquins ? Une bibliothèque personnelle en bazar est une preuve de vie". Le journaliste se souvient : "Il m’est difficile de me rappeler maintenant le moment exact où mon ambition d’ordre s’est éteinte". Il explique comment il s’est attelé, lorsque sa famille a emménagé dans une nouvelle maison, au rangement méticuleux de sa nouvelle et flamboyante bibliothèque. "J’ai soigneusement séparé la fiction de la non-fiction, en classant consciencieusement la fiction par ordre alphabétique des auteurs. Tout était "parfait". Et puis bien sûr, "assez vite", plus du tout.

Comme cet auteur, combien d’entre nous n’ont-ils pas trouvé l’astuce parfaite pour organiser leurs ouvrages avant de constater, mi- consterné, mi-désespéré, qu’aucune logique ne suffisait à garder les précieux livres en place plus de deux semaines. Alors, comment faire ?