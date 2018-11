L'album "Le tracas de Blaise", Pépite d'Or du Salon de Montreuil

L'album illustré pour enfants "Le tracas de Blaise" (L'atelier du poisson soluble) de Raphaële Frier et Julien Martinière a reçu mercredi la Pépite d'or du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil (SLPJ). Ce prix, remis par un jury de professionnels, est censé récompenser le meilleur ouvrage de littérature jeunesse de l'année. Dix-huit titres (romans, bandes dessinées, livres illustrés) étaient en compétition.

Cette récompense convoitée dans le monde de l'édition jeunesse a été attribuée à l'occasion de l'inauguration du 34e SLPJ de Montreuil en Seine-Saint-Denis. "Le tracas de Blaise" est l'histoire d'une métamorphose. Blaise se réveille un matin après une nuit agitée. Il sent que quelque chose a changé en lui. Il entame une longue métamorphose dont il s'efforce de dissimuler les signes au quotidien...

Remis par un jury de jeunes lecteurs âgés de 8 à 12 ans, la Pépite "Livre illustré" a été attribuée à Manuel Marsol pour "Duel au soleil" (L'Agrume), la Pépite "Roman" à Patrick K. Dewdney (texte) et Fanny Etienne-Artur (illustrations) pour "L'Enfant de poussière" (Au diable vauvert) et la Pépite "Bande dessinée" à Théo Grosjean pour "Un gentil orc sauvage" (Delcourt). Les Pépites sont les plus importantes récompenses décernées à la création littéraire francophone dans le secteur jeunesse.

Grand rendez-vous annuel de la littérature et de la presse jeunesse, le Salon de Montreuil est ouvert jusqu'à dimanche. Longtemps locomotive du marché, ce secteur de l'édition accuse un léger repli. Dans un monde de l'édition globalement à la peine, le secteur jeunesse a accusé une baisse de son activité de 6,58% (en volume et en valeur) l'an dernier, selon des chiffres du syndicat national de l'édition (SNE). C'est la première fois que le livre jeunesse se retrouve en difficulté.

Mais ces chiffres ne doivent pas occulter une autre réalité. Bon gré, mal gré le livre jeunesse continue de représenter le quart du marché du livre français, selon une récente étude de l'institut GfK. Entre novembre 2017 et octobre dernier, 83,3 millions d'exemplaires de livres pour la jeunesse et de BD jeunesse se sont écoulés en France.

Le Salon, gratuit pour les mineurs, accueille en moyenne 175.000 visiteurs dont de nombreux écoliers de Seine-Saint-Denis.