Insta Novels : des livres qui se dévoilent en stories

Avec l’aide d’une agence, la bibliothèque publique de New York vient de trouver un moyen d’attirer les plus jeunes dans ses rayons.

La New York Public Library, la bibliothèque publique de la capitale américaine a dévoilé un projet mêlant littérature et technologie dans le but de séduire les plus jeunes. L’institution constate une raréfaction de son public jeune et elle n’est pas la seule, si les adolescents n’ont jamais autant lu, ce n’est plus dans le support livre qu’ils trouvent leur attrait. On l’aura bien compris, la jeunesse d’aujourd’hui passe son temps à lire sur le web. Pour tenter d’inciter les jeunes à la lecture, la NY Library s’est donc positionnée sur son terrain de prédilection : les réseaux sociaux. C’est plus particulièrement sur Instagram qu’elle s’est implantée, en proposant des nouvelles sous forme de stories, des Insta cNovels. Très intelligemment, la bibliothèque publique tente de susciter l’intérêt des jeunes lecteurs en esthétisant et donnant vie à “Alice aux Pays des Merveilles” de Lewis Carroll, “La Métamorphose” de Franz Kafak et “La Séquestrée” de Charlotte Perkins Gilman.

Pour accéder aux stories qui dévoile les premières pages des ouvrages, il suffit de suivre la New York Public Library sur Instagram. Le projet a été développé avec l’agence Mother, qui travaille elle-même avec des associations et des grosses marques. Elle a tenté de cerner le problème de la NYPL aujourd’hui et répondre de façon créative à la désertification des bibliothèques en général. Et si les adolescents se rendaient compte que les livres pouvaient encore avoir des choses à offrir ?

Une courte vidéo de présentation du projet Insta Novels :