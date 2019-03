Guillaume Gallienne va adapter "A la recherche du temps perdu" de Marcel Proust

L'acteur français signera la création, la réalisation et la production de sa première série, une adaptation du roman "A la recherche du temps perdu" de Marcel Proust. Trois saisons de huit épisodes de 52 minutes sont d'ores et déjà attendues. Le casting, quant à lui, n'a pas été dévoilé.

L'acteur de la Comédie Française s'empare d'un chef-d'oeuvre de la littérature. Guillaume Galienne va développer l'adaptation de "A la recherche du temps perdu", le célèbre roman de Marcel Proust, ont annoncé Cinéfrance Studios, Federation Entertainment et la société Don't Be Shy ce mardi 26 mars.

L'acteur français signe la création, la réalisation ainsi que la co-production de cette adaptation en une série télévisée baptisée "La Recherche". Trois saisons de huit épisodes de 52 minutes ont d'ores et déjà été commandées. Pour le moment, aucune date de tournage n'a été évoquée ni le casting.

L'intrique de ce classique de la littérature française sera transposée dans les années 80, une époque voulue par le créateur afin "d'apporter une part de lui-même à la série".

"Autant pour sortir l'œuvre de son musée que pour me l'approprier, j'ai décidé de situer 'La Recherche...' dans les années 1970-80-90. Ces années-là précèdent l'accélération du temps, les téléphones avaient encore des fils, les aristocrates des domestiques et ma grand-mère vivait encore. Ces années-là, c'est notre monde d'hier, et si pour certains c'était encore l'après-guerre, il s'agit déjà pour nous de notre avant-guerre", explique Guillaume Gallienne.

Federation Entertainment (Pascal Breton, Lionel Uzan) et Cinéfrance Studios (Julien Deris, David Gauquié) en seront les co-producteurs. "Nous nous réjouissons d'accompagner Guillaume Gallienne dans sa rencontre avec un chef-d'œuvre de la littérature. Le talent de Guillaume servira son audace", ont-ils déclaré.

Aucune plateforme de streaming ou de chaîne de télévision n'est impliquée pour le moment.

Guillaume Gallienne a réalisé trois longs métrages, "Les garçons et Guillaume, à table !" en 2013, qui a remporté quatre César puis "Maryline" en 2017.