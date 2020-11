Google créé un "océan de livres" pour naviguer dans la littérature mondiale

An Ocean of books est une gigantesque base de données sous forme d’archipel océanique que Google Arts and Culture a mis en ligne. Au total, 113.008 auteurs et autrices sont présents à travers 145.162 livres.

A la manière de Google Maps, vous pourrez voyager et zoomer entre les différents territoires "romans", "littérature jeunesse", "poésie", etc. Chaque écrivain ou écrivaine représente une île, sur laquelle ses œuvres sont une ville. De Martin Luther King à Jane Austen, de Margaret Atwood à Emile Zola en passant par Homère, Simone de Beauvoir, Stephen King, Elena Ferrante ou Albert Einstein, des notices biographiques vous apprendront tout de la vie de ces hommes et femmes de lettres, de sciences ou de la politique. Chaque œuvre est également accompagnée d’un petit résumé.