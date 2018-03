Gabriel Garcia Márquez : 87 ans d'archives

Plus de 27.000 objets d’archives en rapport avec l’un des plus grands auteurs contemporains ont été numérisés et mis à disposition du public.

L’auteur colombien décédé en 2014 est un monument de la littérature du XXe siècle. Son succès fut retentissant, à tel point qu’il aurait même égalé la Bible en terme de ventes dans les pays hispaniques. Né en 1927 en plein coeur de la Colombie, Gabriel García Márquez a commencé des études de journaliste avant de se tourner vers la littérature. Son style empreint d’un réalisme flamboyant, ancré dans le quotidien des petites villes colombiennes est aussi parsemé d’éléments surnaturels, c’est ce style d’écriture bien particulier qui l’a fait devenir le chef de file du réalisme magique. Les trois principaux succès de l’auteur colombien : Cent ans de solitude, Chronique d’une mort annoncée et L’amour au temps du choléra construiront sa réputation. Il y décrit les affres de ses personnages frappés par la solitude, l’amour, la violence et prennent place pour la plupart dans le village fictif de Macondo, inspiré de sa ville natale.