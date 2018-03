Futur Livre : un répertoire du livre enrichi francophone

Le nouveau portail de référence en matière d’innovations au carrefour des technologies et de la littérature est le premier du genre dans le monde francophone.

L’institut français est chargé de faire rayonner l’action culturelle française en dehors du pays. Il soutient la promotion de la langue française, la circulation des œuvres, des artistes et des idées dans tous les domaines de la création dans une démarche globale de mise en valeur des talents français. C’est cet organe qui est à l’initiative de cette nouvelle plateforme "Futur Livre" qui s’inscrit dans son projet de "panoramas de l’innovation culturelle".

Les panoramas […] se donnent pour objectif de présenter au sein d’un site unique, multilingue et contributif, un état des lieux sur un secteur de la création numérique.

Ils se donnent pour missions, à la fois de favoriser, par la présentation des œuvres et des auteurs, la promotion des réalisations françaises ; mais aussi de constituer un site de référence pour les professionnels.

Le portail Futur Livre est un répertoire de ce qui se fait en matière de livre enrichi : un croisement entre la technologie numérique et la littérature. On y retrouve des œuvres pour enfants, des bandes dessinées, des récits pour tous les âges… qui utilisent les possibilités d’aujourd’hui. Les ouvrages prennent la forme d’une application, d’une "bande défilée", d’un récit au compte goutte sur les réseaux sociaux, des œuvres en réalité augmentée, des jeux vidéos. C’est un vrai catalogue de l’innovation francophone que propose Futur Livre. La plateforme fait suite à la création d’un site plus ciblé, "Culture VR" par l’institut français qui rassemblait les créations en réalité virtuelle.

Retrouvez l’article original de Raphaël Dahl sur le site de Lettres Numériques.