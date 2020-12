François Coune, influenceur littéraire, publie sa première nouvelle

Suivi par près de 22.000 personnes sur Instagram, François Coune est influenceur littéraire. Sur son compte @livraisondemots, il parle de sa première passion : les livres. Avec sa récente nouvelle "Y croire", il prend à son tour la plume et se confie. Rencontre.

Si on lui avait dit un jour qu’il écrirait un livre à 25 ans, François Coune n’y aurait sans doute pas cru… Et pourtant, il vient de publier sa première nouvelle Y croire. Passionné de littérature, le Liégeois s’est lancé sur Instagram la nuit du 17 au 18 mars 2018 alors qu’il venait d’achever son travail de fin d’études sur les youtubeurs littéraires. C’est la naissance de son compte @livraisondemots. "Ma famille et mes amis me demandaient pourquoi je suivais ces youtubeurs littéraires toute la journée depuis des mois. Ils m’encourageaient à faire la même chose. Je ne disais rien mais dans ma tête l’idée faisait son petit bout de chemin", raconte-t-il. Aujourd’hui, près de 22.000 personnes suivent ses conseils littéraires, ses chroniques, ses rencontres.

À force lire, François a aussi eu envie d’écrire et s’est lancé lors du premier confinement. "L’histoire que je raconte, c’est la mienne. Il s’agit d’une nouvelle 100% autobiographique. Je la dédie à mes parents et à ma grand-mère. Je suis né dans une famille où on n’exprime pas beaucoup ses sentiments. Au travers de cette nouvelle, je montre à mes proches que je les aime." Dans Y croire, il parle de son parcours de jeune homme diplômé un peu perdu après ses études, de coming out, d’homophobie, de son amour pour la littérature, de souvenirs d’enfance… "Pour la première fois de ma vie, je révèle aussi quelque chose qui m’est arrivé dans ma vie et dont personne n’est au courant..."

Achat et infos sur le site des éditions Lamiroy

Points de vente : Tropismes, Filigranes, Mot Passant, A Livre Ouvert, La librairie belge, Météores, Graffiti, Ouvrez l’œil, Librairie du Tienne, Maison de la Poésie