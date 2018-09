Festival Out of the Books, les 15 et 16 septembre à Waterloo

"Changer ensemble le monde de l'éducation de demain, c'est notre responsabilité à tous".

C'est pourquoi le Festival "Out of the books" est né de la volonté de faire découvrir des outils et des nouvelles techniques liés au monde de l'éducation afin de faire évoluer les pratiques.

Le Festival aura lieu les 15 & 16 septembre 2018 à la Ferme de Mont-Saint-Jean à Waterloo.

Le Festival "Out of the books" est le 1er festival de l'éducation en Belgique.

Le Festival s’adresse aux familles ainsi qu’aux enseignants, logopèdes et tout praticien travaillant pour le bien-être et l’éducation de l’enfant.

Dans une société en perpétuelle évolution, le système éducatif doit être repensé et tenir compte des besoins de la nouvelle génération. Dans une école centrée sur la compétition et les résultats, nous souhaitons retrouver le plaisir d’apprendre et favoriser la créativité débordante de nos enfants.

L’objectif du Festival est de faire découvrir des approches créatives et innovantes dans le domaine de l'éducation. Cinq thématiques seront abordées: les écoles et pédagogies actives, la classe autrement, le bien-être à l'école, les nouvelles technologies au service de l'apprentissage et être parents. Découvrez une cinquantaine de stands, assistez à de nombreuses conférences et cafés-débats, participez aux workshops, inspirez-vous des projets des enseignants et laissez vos enfants participer aux diverses activités dans le verger.

Retrouvez le programme complet et achetez vos tickets (gratuit pour les enfants) sur le site internet www.festivalootb.com